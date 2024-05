Polícia Desmantela Desmanche de Motos em Mogi Mirim

Na tarde de 16 de maio, uma operação da equipe de Patrulhamento Tático de Mogi Mirim resultou na prisão de um indivíduo por receptação de veículo roubado. Durante a operação, foram recebidas informações indicando que uma oficina mecânica na cidade estava sendo utilizada para o desmonte de motocicletas provenientes de atividades ilícitas.

Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram quatro indivíduos na frente da oficina. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos demonstraram nervosismo, levando à abordagem imediata. Após a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. Os quatro homens foram identificados como G., proprietário da oficina, e C., P., e R., que eram clientes do estabelecimento.

Informado sobre a denúncia de que sua oficina estava sendo utilizada como desmanche, G. negou as acusações. No entanto, uma vistoria minuciosa no local revelou uma motocicleta Yamaha XT660 parcialmente desmontada, sem placa de identificação. Ao verificar o número de chassi, os policiais descobriram que a moto havia sido furtada em Jaguariúna no dia 18 de junho de 2023.

Questionado sobre a origem da motocicleta e o motivo de estar parcialmente desmontada, G. afirmou que um indivíduo chamado I. havia deixado a moto na oficina para a troca do conjunto de ignição e módulo, mas não apresentou nenhuma documentação que comprovasse sua história.

Diante das evidências, G. recebeu voz de prisão pelo crime de receptação. O Centro de Operações da Polícia Militar foi contatado, e o Delegado do Departamento de Polícia de Mogi Mirim foi informado dos fatos, solicitando a presença da perícia no local.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. A equipe da viatura permaneceu no local preservando a cena até a chegada dos peritos, que realizaram os trabalhos necessários. O Delegado de Plantão, Anderson Cassemiro de Lima, ratificou a voz de prisão de G., que permanece à disposição da justiça. A motocicleta foi removida ao pátio para procedimentos posteriores.

Esta ação destaca a importância da vigilância e ação rápida das forças policiais na prevenção e combate ao crime de receptação, contribuindo para a segurança pública e recuperação de bens furtados.