Polícia em busca de criminoso que roubou, matou jovem em Santo Antônio de Posse e atirou contra a PM

Reportagem: Susi Baião

Uma intensa operação policial está sendo realizada nos arredores do bairro São José, em Jaguariúna, após um criminoso ter roubado e assassinado um jovem em Santo Antônio de Posse. A polícia está empenhada na captura do suspeito, que, ao se deparar com uma viatura da Polícia Militar, abriu fogo contra os policiais e, na sequência, fugiu para uma mata próxima ao local.

O crime ocorreu na noite deste domingo (3), em Santo Antônio de Posse, onde a vítima, identificada como João Vitor Jorge, de 26 anos, foi abordada por dois criminosos a bordo de uma motocicleta. Além de roubar o jovem, os criminosos atiraram nele, causando ferimentos graves. A vítima chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O suspeito, ainda não identificado pelas autoridades, teria fugido do local do crime com o veículo roubado de João Vitor e seguido para Jaguariúna. Sua fuga, no entanto, foi interrompida quando ele se deparou com uma viatura da Polícia Militar de Jaguariúna. Diante da presença dos policiais, o acusado não hesitou em abrir fogo, desencadeando um confronto com as autoridades.

Ele perdeu o controle do veículo, atirou contra os policiais, em seguida, fugiu a pé, pela mata. Um cerco policial está montado na mata, com a participação de diversas forças policiais, na tentativa de localizar e capturar o bandido.

O comparsa, que fugiu de motocicleta, também está sendo procurado pela polícia.

A ocorrência segue em andamento.