Polícia encontra três corpos amarrados e com marcas de tiro em Americana

Três corpos foram encontrados com mãos e pés amarrados e com marcas de tiro às margens da Rodovia Ivo Macris, em Americana (SP), na manhã desta quarta-feira (14). A Polícia Civil vai investigar o crime e suspeita de execução. De acordo com a investigação, a execução aconteceu provavelmente por conta da um conflito entre grupos criminosos. Um dos três corpos, todos de homens, já foi identificado. Ele tinha passagem pela polícia por violência doméstica. O caso foi registrado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana.