Polícia Militar apreende armas de fogo em Mogi Guaçu

Homem foi flagrado com espingardas e munições de diversos calibres dentro de um veículo e em sua residência

Na noite desta segunda-feira (12), por volta das 21h, a Polícia Militar apreendeu diversas armas de fogo e munições no bairro Ypê, em Mogi Guaçu. Durante patrulhamento, os policiais entraram em uma estrada de terra onde havia uma empresa com o portão aberto. No local, avistaram um homem saindo de um veículo Fiat Pálio.

Identificado como B.W.R., ele afirmou ser vigilante da empresa e autorizou a entrada da equipe para averiguações. Apesar de não encontrarem ilícitos no local, os policiais visualizaram duas armas longas dentro do carro. Após vistoria no veículo, foram apreendidas uma espingarda calibre .12 e outra calibre .32, além de grande quantidade de munições e cartuchos de diversos calibres, alguns intactos e outros deflagrados. Também foram localizados materiais usados para recarregar munições, como chumbo e espoletas.

Ao ser questionado, o homem afirmou que não possuía documentação das armas e que as havia recebido como presente de seu avô. Ele também informou que possuía mais uma espingarda em sua residência. No endereço indicado, os policiais encontraram uma espingarda calibre .28, que estava sobre um guarda-roupas.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde o suspeito permaneceu preso e todo o material apreendido.