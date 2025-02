Polícia Militar captura mulher procurada pela Justiça em Mogi Guaçu

Na manhã desta segunda-feira (4), a Polícia Militar capturou uma mulher procurada pela Justiça em Mogi Guaçu. A ação ocorreu por volta das 10h, após uma denúncia anônima informar que uma pessoa com mandado de prisão no Jardim Santa Helena.

Com apoio do CGP 1 , a equipe policial foi até o local e abordou a suspeita. Após consulta ao sistema via COPOM, foi confirmado que havia um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas.

Diante da constatação, os policiais deram voz de prisão à mulher, que foi informada sobre seus direitos e conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

