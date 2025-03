POLÍCIA MILITAR CAPTURA PROCURADO PELA JUSTIÇA EM MOGI GUAÇU.

Na madrugada de hoje (24), durante o patrulhamento no bairro Jardim Santa Terezinha, a equipe se deparou com um indivíduo que ao notar a presença da viatura tentou sair andando e escondeu o rosto colocando o “capuz” da blusa, de imediato foi abordado, porém nada de ilícito foi localizado, ao realizar pesquisa via COPOM foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor por infringir o artigo 129 do Código Penal; lesão corporal, diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.