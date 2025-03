Polícia Militar de Mogi Guaçu Efetua Duas Prisões em Ações Distintas

A Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou duas prisões em ações distintas na noite de sexta-feira (14), resultando na detenção de um homem por tentativa de furto de motocicleta e de outro que era procurado pela Justiça.

Tentativa de Furto de Motocicleta

Por volta das 23h39, uma equipe da PM realizava patrulhamento quando foi abordada por uma testemunha que relatou ter visto um homem tentando furtar uma motocicleta próxima a uma escola, no bairro Imóvel Pedregulhal. O suspeito trajava moletom preto, bermuda jeans, tênis e um capacete, e fugiu logo após a tentativa frustrada.

Com base nas informações, os policiais iniciaram diligências e localizaram um indivíduo com as mesmas características na Rua Hugo Panciera. Ao perceber a viatura, o suspeito tentou dispensar uma chave “mixa”, utilizada para destravar ignições de veículos. Durante a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Identificado como G.L.F.P., de 27 anos, ele confessou a tentativa de furto e afirmou que receberia R$ 1.000,00 para entregar a moto a um indivíduo de Mogi Mirim, com quem teria feito contato por rede social. A motocicleta foi periciada e constatou-se danos no miolo da chave, confirmando o uso da chave “mixa”. O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

Captura de Procurado pela Justiça

Pouco antes, por volta das 22h40, outra equipe da PM avistou um homem observando veículos na Avenida Lotário Teixeira, no Parque Cidade Nova, e decidiu abordá-lo. Durante a identificação, o suspeito, B.S.O., forneceu dados pessoais incorretos, mas apurações posteriores revelaram sua verdadeira identidade e um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido em 20 de abril de 2021.

Diante da situação, o indivíduo foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.