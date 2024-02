Polícia Militar de Mogi Mirim recupera veículo furtado

Da Redação

Na noite de 14 de fevereiro, a Polícia Militar de Mogi Mirim recebeu informações sobre a localização de um veículo Ford/Ecosport, o qual estava registrado como furtado. Rapidamente, as autoridades mobilizaram-se para verificar a veracidade das informações, dando início a um patrulhamento nas proximidades do Bairro Santa Cruz, onde o veículo supostamente estaria circulando.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o veículo em questão devidamente estacionado e trancado na Rua Laura Albani de Barros. As autoridades realizaram uma diligência imediata, culminando na localização do indivíduo suspeito no interior de uma igreja próxima.

O suspeito, identificado como J., foi prontamente abordado pelas autoridades, que iniciaram um interrogatório. Ao ser questionado sobre o veículo, J. afirmou que o carro pertencia à sua esposa e que ele não havia pegado o veículo sem autorização, justificando que ambos moravam juntos e que haviam adquirido o carro com recursos provenientes da venda de um VW/Jetta de sua propriedade. J. ainda alegou que utilizava o veículo regularmente em suas atividades diárias e que, apesar de estarem enfrentando desentendimentos conjugais, ainda compartilhavam o mesmo endereço.

Entretanto, diante das informações registradas nos sistemas SioPM e Prodesp, confirmando o furto do veículo, e das contradições apresentadas por J., as autoridades deram voz de prisão ao indivíduo pelo crime de apropriação indébita. J. foi então conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu para os procedimentos legais cabíveis.

Após o registro da ocorrência, as autoridades liberaram J., mas devolveram o veículo à sua legítima proprietária, que confirmou que o automóvel havia sido levado sem sua autorização em uma data anterior, corroborando as informações obtidas pelas autoridades policiais.