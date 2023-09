Polícia Militar do Estado de São Paulo Captura Procurado em Itapira

Da Redação

Foto PM

Na manhã de 02 de setembro de 2023, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da 3ª Companhia do 26° Batalhão de Polícia Militar Independente (BPM/I), realizou com sucesso a captura de um indivíduo procurado pela justiça na cidade de Itapira. O suspeito, identificado como A. l. A., de 44 anos, estava em situação de prisão civil da Comarca de Paulínia.

A ação se desencadeou durante uma patrulhamento preventivo e ostensivo de rotina, quando uma equipe da PM foi solicitada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência que informava a presença de uma pessoa procurada pela justiça. Agindo de forma rápida e eficiente, a equipe se deslocou imediatamente para o local indicado, na Rua Américo Boreti Juscelino Kubitschek, em Itapira.

Ao abordar o suspeito, os policiais explicaram o motivo de sua presença e, após consulta aos dados via Copom/Prodesp, confirmaram a situação de procurado pela justiça. Notavelmente, a operação foi realizada sem a necessidade do uso de algemas, respeitando os direitos e a integridade do indivíduo.

A seguir, A. l. A. foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde foi lavrado o boletim de ocorrência referente à sua captura. Ele permanecerá à disposição da justiça para responder pelo motivo de sua prisão civil na Comarca de Paulínia.

Esta ação bem-sucedida demonstra o compromisso da Polícia Militar do Estado de São Paulo em garantir a segurança da população e cumprir com a eficácia de suas responsabilidades de manter a ordem e a justiça em nosso estado. A captura de processados ​​pela justiça contribui para a promoção da segurança e da tranquilidade da comunidade local. A Polícia Militar continua atenta e vigilante para garantir um ambiente seguro para todos os cidadãos.