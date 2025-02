Polícia Militar Frustra Tráfico e Apreende Drogas em Mogi Guaçu

Na noite desta segunda-feira (10), por volta das 18h20, a Polícia Militar de Mogi Guaçu interceptou uma ação criminosa e apreendeu 70 pedras de crack na Vila São Carlos. Durante patrulhamento, os policiais flagraram o momento em que o ocupante de um veículo Santana prata entregava uma sacola suspeita para um homem, identificado como G., de 19 anos.

Ao perceber a abordagem, G. tentou se livrar da sacola, jogando-a no chão, mas foi detido. Junto com ele, estava um adolescente de 16 anos, L., que também foi abordado. O veículo conseguiu fugir do local.

Na revista, os policiais encontraram R$ 60 com G., enquanto dentro da sacola estavam as 70 pedras de crack. Questionado, ele confessou que havia acabado de assumir o ponto de venda de drogas na região e que o adolescente o ajudaria na comercialização dos entorpecentes.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde G. permaneceu preso. Já o adolescente foi apreendido, assim como as drogas e o dinheiro.