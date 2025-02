POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO POR TRÁFICO DE DROGAS.

Na tarde de ontem (6), 14h50min, os policiais militares estavam em patrulhamento pela Av. Mogi Mirim quando avistaram uma motocicleta, Yamaha/Fazer, de cor preta, passar pelo sinal vermelho, prosseguindo sentido Centro, passando também pelo próximo sinal vermelho. Foram emitidos sinais sonoros e luminosos de parada os quais foram desrespeitados, empreendendo fuga em alta velocidade, inclusive transitando na contramão de direção, sendo possível abordar pela Rua Edgar Ferreira da Silva, no Jd Itamaraty. O indivíduo, J.T.O, resistiu a abordagem, mas foi controlado. Em busca pessoal foram localizados no bolso esquerdo um aparelho celular e no bolso direito um saco plástico branco, contendo 30 microtubos com cocaína. Ressalta-se que ele é integrante de facção criminosa, tendo passagens criminais por tráfico de drogas e roubo. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o infrator da Lei permaneceu preso por tráfico de drogas e direção perigosa, sendo a droga apreendida.