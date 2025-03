POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO POR TRÁFICO DE DROGAS, EM MOGI GUAÇU.

Na manhã de ontem (10), por volta das 11h20min, os policiais militares estavam em patrulhamento pelo Bairro Guaçu Mirim, quando acessaram o pátio de um posto de combustíveis e visualizaram um veículo GM/Classic, de cor preta, estacionado próximo a loja de conveniência, com um casal em seu interior, ocasião em que o condutor, ao perceber a presença policial, tentou acelerar na intenção de se evadir do local. Ao ser dada a voz de parada, o condutor arremessou seu aparelho celular ao solo, danificando-o, desembarcou e tentou fugir a pé, porém foi contido. Com ele, identificado como K.R.F.O, nada de ilícito havia, bem como com a passageira, A. L. G. , de 16 anos; mas durante a vistoria veicular, próximo ao banco do motorista, havia uma sacola contendo dois tabletes de maconha, dois potes de plástico com a mesma substância solta e uma balança de precisão. Após ser questionado, relatou que estava realizando entregas e que em sua residência, na Vila Dias, em Mogi Mirim, possuía mais drogas. Em diligências na casa, com a supervisão da mãe do criminoso, foi encontrada certa quantidade de maconha conhecida como “dry” no interior da geladeira, bem como mais uma balança de precisão, embalagens plásticas e uma faca. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o infrator da Lei permaneceu preso, todo o material foi apreendido e a adolescente foi liberada.