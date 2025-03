POLÍCIA MILITAR PRENDE DOIS INDIVÍDUOS PROCURADOS PELA JUSTIÇA, EM MOGI GUAÇU.

Na tarde de ontem (17), por volta das 17h, os policiais militares receberam informações que havia um criminoso procurado pela Justiça trabalhando em um comércio de sucatas, no Jd. São Pedro, e foram averiguar a denúncia. Por lá, ele não foi encontrado, porém, durante a vistoria e busca pessoal nas pessoas que estavam no local, foi verificado por meio de consulta criminal, que um homem identificado como R.F.J, nascido em 05/1989, estava procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia. Durante a ação, uma mulher que trabalha no comércio, se identificou e disse que o homem que os policiais estavam procurando, R.P.S. , nascido em 07/2001, era seu filho e que ele estaria na casa dela, passando o endereço, no Bairro Alto dos Ypês e acompanhando as equipes até lá. O homem foi encontrado na casa e a situação de procurado pela Justiça por crime de tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10 meses para cumprir foi confirmada.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde os dois infratores da Lei permaneceram presos.