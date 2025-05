Prefeitura promove Caminhada “Maio Laranja” em defesa das crianças e adolescentes

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, realiza na próxima terça-feira, 13 de maio, a partir das 8h, a Caminhada “Maio Laranja”, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da prevenção à violência contra crianças e adolescentes, promovendo a conscientização e o incentivo à denúncia de casos de abuso infantil.

A concentração será no Ginásio Municipal de Esportes, com chegada prevista na Praça Matriz, em um trajeto simbólico que representa o compromisso coletivo pela proteção da infância e adolescência.

A ação integra a campanha nacional “Maio Laranja”, mês de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, e conta com o apoio da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

A Prefeitura convida toda a população a participar e vestir-se de laranja, cor símbolo da campanha, como forma de apoio à causa.