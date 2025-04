Polícia Militar Prende Dois Procurados pela Justiça em Ações Distintas em Mogi Guaçu e Santo Antônio de Posse

Na quarta-feira, 9 de abril, a Polícia Militar realizou duas prisões de indivíduos procurados pela Justiça em cidades da região, resultado de ações distintas das equipes operacionais.

Em Mogi Guaçu, policiais foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica na Avenida Nagib Matte Merhej, no Jardim Suécia. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima, que relatou ter sido agredida verbal e fisicamente pelo próprio marido. Durante o atendimento da ocorrência, o agressor ainda proferiu ameaças veladas contra a mulher na frente dos policiais. Diante da gravidade dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao homem, que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Já em Santo Antônio de Posse, a prisão aconteceu no Poupatempo, onde um indivíduo compareceu para renovar seus documentos pessoais. Durante o procedimento, os atendentes constataram que o homem era procurado pela Justiça do Estado do Paraná, com um mandado de prisão em aberto por homicídio. A Polícia Militar foi acionada, realizou a abordagem no local e, após a confirmação da ordem judicial, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde também permaneceu preso.

As duas ações reforçam o trabalho atento e integrado da Polícia Militar no combate ao crime e na captura de foragidos da Justiça.