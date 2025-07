Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Jaguariúna

Indivíduo foi flagrado com rádio comunicador, entorpecentes e dinheiro durante patrulhamento no Bairro Mauá

Na madrugada desta segunda-feira (7), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no Bairro Mauá, em Jaguariúna. Durante patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito com um volume no bolso e realizaram a abordagem. Foi identificado que o objeto era um rádio comunicador.

No momento da abordagem, um alerta foi transmitido pelo rádio, indicando a presença da PM e recomendando que o suspeito deixasse o local — o que já não era mais possível, pois ele estava detido. Na blusa do indivíduo, os policiais encontraram uma sacola contendo 15 microtubos com cocaína, 11 porções de crack, 7 porções de maconha e R$ 18,00 em dinheiro.

Questionado sobre sua presença no local, o homem de 45 anos admitiu estar traficando drogas e afirmou que receberia R$ 100,00 pelo serviço. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde o infrator permaneceu preso. Todos os entorpecentes e o dinheiro foram apreendidos.