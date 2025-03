POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR DESCUMPRIR MEDIDA PROTETIVA, EM ITAPIRA.

Na manhã de hoje (27), por volta das 7h30minm os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva no Jardim Guarujá. Por lá, foi verificado que o próprio autor acionou a Polícia Militar. J.J.S., nascido em 11/1997, disse que é usuário de drogas e desejava ser preso para tentar se livrar do vício e parar de dar trabalho para seus familiares, então, ciente de que sua ex-companheira possuía medida protetiva em desfavor dele e que não poderia se aproximar dela, ele foi até a frente da casa e acionou a PM. Em contato com a possuidora da medida, ela confirmou que ele somente descumpriu a medida para ser preso e que não havia feito nada contra ela. Ontem ele também foi até a casa dela e acionou a PM, porém deixou o local antes da chegada da equipe.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher, onde ele permaneceu preso.