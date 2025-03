POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM MOGI GUAÇU.

Na madrugada de domingo (16), por volta das 03h15min, os policiais militares foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica no Centro. Por lá, a vítima, J.A.S. , nascida em 07/1986, relatou que estavam na festa de um familiar, A.P.J, nascido em 06/1993, porém ele bebeu, fez uso de drogas e, sem motivo aparente, começou uma briga com um amigo e tentou agredi-lo com uma garrafa, momento que ela tentou impedir e foi agredida, ocasião em que C.S.B., nascida em 04/2012, que é sua filha, foi defendê-la e também foi agredida. O agressor estava na parte superior da casa no momento em que a equipe chegou, porém foi solicitado que ele descesse, o que foi feito. As vítimas receberam atendimento médico e foram liberadas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Militar, onde o infrator da Lei permaneceu preso.