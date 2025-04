Mais de 150 pessoas participam de ação social promovida pela Denis Barbearia em Santo Antônio de Posse

Evento solidário aconteceu na escola CEF em parceria com o Projeto Lucas da Igreja do Evangelho Quadrangular

No sábado (12), a Denis Barbearia realizou uma marcante ação social na cidade de Santo Antônio de Posse, reunindo mais de 150 modelos para cortes de cabelo gratuitos. O evento aconteceu na Escola CEF, em parceria com o Projeto Lucas, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e teve como objetivo levar autoestima e cuidado pessoal para a comunidade.

Mesmo com sede fixa na *Rua Abraão Chaib, nº 161*, a barbearia saiu do seu espaço físico para fazer a diferença diretamente nas ruas — levando seu talento e compromisso social para além das cadeiras do salão.

A barbearia, que atua desde 2020, é comandada pelo empresário Denis da Silva Lima, junto com seu sócio Wedson Martim de Lima. A dupla é conhecida pela habilidade em cortes atualizados e modernos, como freestyle, bonezinho, taper fade, mid fade, entre outros estilos que seguem as últimas tendências.

Durante a ação, os dois barbeiros ficaram responsáveis por todos os atendimentos, demonstrando profissionalismo e dedicação. “Nosso maior objetivo é devolver o brilho no olhar dessas pessoas. Um corte de cabelo pode parecer algo simples, mas para muitos significa muito mais”, destacou Denis.

O evento também contou com a participação de voluntários do Projeto Lucas, que levou atendimento social, apoio espiritual e muita solidariedade para os presentes.

Mais do que cortes de cabelo, a ação foi um verdadeiro gesto de amor ao próximo — e reafirma o compromisso da Denis Barbearia com a transformação social através da sua arte.