POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM PEDREIRA. Na madrugada de hoje (14), por voltas das 00h34min, os policiais militares foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica no Jd. Marajoara. Por lá, a vítima T.M.A., nascida em 06/1997, estava em frente à residência, com seus filhos N. de 5 anos e L. de 7 meses, e sua irmã E. Ela estava com sangramento no nariz, hematomas na região da cabeça e a mão direita inchada. Enquanto a equipe estava no local, o agressor, L.H.C., nascido em 03/1998, que é companheiro da vítima, saiu da casa, visivelmente embriagado, dizendo que havia se desentendido com a companheira por ciúmes. Ambos recusaram atendimento médico. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde o infrator da Lei permaneceu preso.

