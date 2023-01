Polícia Militar prende procurado pela justiça em Mogi Mirim

Polícia Militar prende procurado pela justiça durante averiguação de queima de fios elétricos. O fato ocorreu nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro, no Horto Vergel, em Mogi Mirim.

De acordo com a PM, a equipe e da CPI/2, 26 BPP/I, 2 CIA/PM, estava em ocorrência de averiguação de queima de fios elétricos pelo Horto do Vergel, mas não foi constatado a queima. Porém, havia material elétrico oriundo de transformadores, sendo que o proprietário do sítio chamou o representante da empresa da empresa de material elétrico ao qual é prestador de serviços.

Ele apresentou nota fiscal referente ao material elétrico. Foi realizado contato com o CPJ sendo dispensado demais providências. O CGP II realizou contato a Polícia Ambiental e também não havia campo para autuação.

Diante dos fatos durante pesquisa dos abordados, um deles constou como procurado pela justiça, sendo conduzido e apresentado junto ao CPJ para providências judiciárias.