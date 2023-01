Polícia Militar prende suspeito por furto de peças de ar-condicionado em Jaguariúna

A Polícia Militar (PM) prendeu um indivíduo suspeito de ter furtado peças de um ar-condicionado da Faculdade FAJ, campus 1, em Jaguariúna. O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira, dia 30, no bairro Dom Bosco. De acordo com as informações da PM, foi irradiado via COPOM, que um indivíduo de blusa preta e branca, havia furtado peças do ar-condicionado da Faculdade (FAJ – 1). Diante das informações uma equipe da PM se deslocou para o local dos fatos e avistou o indiciado M.K.S carregando um condensador de ar-condicionado, estando aproximadamente 150 metros da Faculdade. Foi realizada a abordagem policial, sendo confirmado em declaração que havia furtado para poder vender e comprar drogas. Ato contínuo, feito contato na faculdade, onde o segurança informou que verificou pelas câmeras o furto e ligou para a polícia passando os dados, sendo confirmado visivelmente que M.K.S é o autor do furto qualificado, pelas suas características e posterior em relatório próprio na delegacia policial. Pelo Delegacia de Polícia, foi realizado o flagrante delito pelo crime de furto qualificado, ficando o indiciado à disposição da justiça.