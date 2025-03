Polícia Militar Recupera Veículo Clonado em Mogi Mirim com Auxílio de Monitoramento Inteligente

Na manhã desta sexta-feira (14), por volta das 8h05, a Polícia Militar recuperou um veículo clonado em Mogi Mirim, graças ao Sistema de Monitoramento Inteligente de Mogi Guaçu. A operação foi conduzida pelo Comando de Força Patrulha do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

A equipe policial identificou uma Fiat/Toro trafegando em horários semelhantes nas cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, levantando suspeitas de clonagem. Durante patrulhamento preventivo, os agentes localizaram o veículo e passaram a acompanhá-lo à distância. Ao notar a presença da viatura, o condutor freou bruscamente e tentou estacionar na Rua Rio de Janeiro, no Bairro Saúde, onde foi abordado.

O motorista, identificado como F.A.A., de 57 anos, possui antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. Na busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado, mas ao verificarem os sinais identificadores do automóvel, os policiais constataram que o chassi pertencia a outro veículo do mesmo modelo, com um emplacamento diferente do ostentado.

Questionado, F.A.A. afirmou ter comprado o carro em um feirão por R$ 60.000,00 e disse não ter mais contato com o vendedor. Durante a averiguação, os policiais descobriram um boletim de ocorrência de estelionato e fraude registrado no Estado de Pernambuco, informando que o veículo havia sido locado em 2018 por F.J.M.C. e nunca devolvido. O automóvel original é registrado em Mogi Guaçu.

O veículo foi apreendido, e F.A.A. permaneceu preso pelos crimes de receptação e adulteracão de sinais identificadores de veículo.

Tecnologia a favor da segurança

A ação foi viabilizada pela recente instalação do Sistema de Monitoramento Inteligente na sede do Batalhão, cedido pela Prefeitura de Mogi Guaçu. O sistema permite que os policiais monitorem as câmeras da cidade 24 horas por dia, ampliando a eficiência nas operações de segurança.

O Comandante do 26º Batalhão, Tenente-Coronel PM Antonio Roberto Catossi Junior, agradeceu o apoio do Prefeito Rodrigo Falsetti e do Vice-Prefeito Major Marcos Tuckumantel, que autorizaram o acesso irrestrito aos dados do monitoramento. Ele reforçou o compromisso da corporação em promover um ambiente mais seguro para a população.