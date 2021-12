Polícia Municipal da Posse prende dois por tráfico de entorpecentes

A Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu dois indivíduos suspeitos por tráfico de entorpecentes. O fato ocorreu na noite de sexta feira, dia 3 de dezembro, num bairro da cidade.

De acordo com as informações da Polícia Municipal a prisão foi possível graças a uma denuncia. Os acusados estão a disposição da justiça aguardando audiência de custódia.

A equipe da Polícia Municipal recebeu informações via Cecon de que no local estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes. Diante da denuncia a equipe se deslocou até às imediações e entraram por uma trilha que os levou até três elementos. Ao notarem a presença da equipe eles fizeram o movimento de sair correndo e, um deles conseguiu se evadir do local. Os outros dois foram flagrados em posse de substâncias aparentando ser cocaína e maconha.

Diante do ocorrido os indivíduos foram conduzidos ao Pronto Socorro (PS) local para exames médicos de praxe e posteriormente foram apresentados na CPJ de Jaguariúna, onde o Dr. Erivan Vera Cruz, delegado de plantão, lavrou o flagrante de tráfico e os dois elementos ficaram a disposição da justiça, aguardando audiência de custódia.