Polícia Municipal de Artur Nogueira encerra festa clandestina e fiscaliza 30 estabelecimentos; um deles foi lacrado

A Polícia Municipal de Artur Nogueira em conjunto com os Fiscais de Postura e a Vigilância Sanitária realizou uma fiscalização na noite de sábado, dia 5, que encerrou uma festa clandestina, fiscalizou 30 estabelecimentos comerciais, sendo que quatro foram notificados e um foi lacrado.

_____________________ Continua após a propaganda

O objetivo da fiscalização foi inibir locais com aglomeração de pessoas que está proibido de acordo com as regras do Plano São Paulo para combater a pandemia do novo coronavírus.

A festa clandestina que acontecia no bairro Coração Criança contava com grande quantidade de jovens que consumiam bebidas alcoólicas no local. Os proprietários do local foram multados no valor de R$ 211.775,20.

A fiscalização também foi feita na Lagoa dos Pássaros, onde havia grande número de pessoas que foram dispersadas do local.