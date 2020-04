Polícia Municipal de Posse efetua prisões por furto e receptação de objetos

A Policia Municipal de Santo Antônio de Posse efetuou, nesta quinta-feira, dia 16, a prisão de dois suspeitos por furto de objetos em uma unidade escolar da cidade e outro individuo por recepção de objetos furtados.

De acordo com as informações, os agentes faziam patrulhamento pela cidade desde as 00:00h, com a finalidade de intensificar as rondas nas escolas para inibir os furtos que estariam ocorrendo. Durante o patrulhamento os agentes receberam via base da Guarda Municipal a informação que o alarme da Escola Mary Rosa havia disparado. Ao chegarem ao local os agentes verificaram a falta de um aparelho de televisão Philco 50 polegadas e um ventilador de parede.

Em análise das câmeras de segurança do local foram identificadas duas pessoas já conhecidas por praticarem vários furtos na cidade. Assim, os agentes fizeram diligências pela cidade, juntamente com o policial civil Orlando e encontraram uma das indiciadas com as mesmas vestimentas identificadas na câmera de segurança, a qual confirmou a autoria do furto juntamente com outro indiciado.

Assim, os agentes se dirigiram até a residência, com a permissão da suspeita, e lá não encontraram o outro suspeito, mas localizaram as roupas utilizadas por ele no crime. Indagada sobre os bens subtraídos, a suspeita alegou que teria vendido a televisão pelo valor de R$30,00 e o ventilador pelo valor de R$10,00 em um local conhecido como ponto de venda de drogas. Desse modo, os agentes foram até o local e encontraram o suspeito na posse dos objetos furtados e este confirmou que adquiriu tais objetos dos suspeitos pelo furto. Pelos fatos relatados, foi dado voz de prisão e os suspeitos encaminhados a Delegacia de Polícia.