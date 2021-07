Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse prende dois por tráfico de entorpecentes

A Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu dois homens, sendo um menor de idade, na tarde deste sábado, dia 24 de julho, suspeitos de tráfico de entorpecentes.

De acordo com as informações, os agentes GM Masotti e GMF Alexandra, com apoio do GM Alves e GMF Sandra, prenderam os dois indivíduos, sendo que um deles é menor de idade, no Jardim Maria Helena em Santo Antônio de Posse.

Os agentes informaram que durante patrulhamento de rotina, se depararam com os indivíduos suspeitos de estarem vendendo entorpecentes. Feita a abordagem e na revista pessoal, com o maior de idade nada de ilícito foi encontrado, porém com o menor, foi encontrado 5 kits de entorpecentes e numa árvore próxima, foi encontrada uma sacola, contendo 13 kits com maconha e cocaína líquida, 1 flaconete de cocaína e 30 reais em espécie.

Os dois indivíduos foram detidos e encaminhados à delegacia de plantão para as devidas providências da autoridade policial.