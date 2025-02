Polícia Prende Cinco Indivíduos por Tráfico de Drogas em Pedreira

Em uma operação conjunta realizada no final da tarde desta quarta-feira (26), a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), a Guarda Municipal e a Polícia Militar de Pedreira efetuaram a prisão de cinco indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Jardim Andrade.

A primeira ação resultou na prisão de três suspeitos que comercializavam entorpecentes em uma residência conhecida como “Laje”. O local já havia sido alvo de uma operação policial no início do mês, quando outros cinco indivíduos foram detidos pelo mesmo crime. Com os suspeitos, foi apreendida uma grande quantidade de drogas, e todos foram autuados em flagrante.

Enquanto a equipe policial formalizava os procedimentos de prisão, novas informações apontaram que outros indivíduos haviam assumido a traficância no mesmo local e retomado a venda de drogas. Os policiais retornaram ao endereço, momento em que os suspeitos tentaram fugir. Durante a abordagem, um dos fugitivos descartou drogas e dinheiro, sendo posteriormente detido e autuado por tráfico. Outro abordado foi identificado como evadido do sistema prisional e recapturado. Outros três indivíduos foram qualificados e liberados, mas seguem sob investigação.

Com a operação desta segunda-feira, a Polícia Civil contabiliza a prisão de dez pessoas por tráfico de drogas na região em menos de 20 dias. Os cinco indivíduos presos permanecerão à disposição da Justiça para a audiência de custódia.

