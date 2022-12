Polícia recupera moto roubada em Itapira

Após COPOM informar um roubo ocorrido próximo ao posto NR, onde uma Kawasaki/Versys, foi levada pelos maus elementos, a polícia começou patrulhamento em busca dos suspeitos.

As buscam foram realizadas nos bairros, Assad alcici e Flávio zacchi, onde os agentes perceberam uma CG/Titan, na cor preta, sem placa ocupada por dois indivíduos, além de uma XRE/Vermelha, sem placa que desobedeceram as ordens de parada.

Segundo a polícia foi iniciado um breve acompanhamento pelo bairro, onde os indivíduos abandonaram a motocicleta XRE e fugiram a pé pelo mato.

Após consulta ao chassi, foi constatado que a motocicleta constava com registro de roubo, desde o dia 03 de Dezembro.

O proprietário compareceu no local e após a elaboração do boletim de ocorrência, teve seu bem restituído.