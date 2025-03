Polícia Rodoviária Apreende Mais de 43 Kg de Maconha em Jaguariúna Após Perseguição na SP-340

Na noite desta terça-feira, dia 11, uma equipe do Policiamento Rodoviário durante Operação Saneamento pela praça de pedágio da SP-340 quilômetro 123,500 (Norte) momento em que emanou ordem de parada regulamentar para o veículo VW/Gol afim de fiscaliza-lo, não sendo obedecido pelo condutor.

Então a equipe acompanhou o veículo até o acesso do Km 127, momento que o condutor adentrou a Estrada Municipal JGR-020, sendo possível abordá-lo aproximadamente 1,5 Km à frente.

Três pessoas estavam no interior do veículo, sendo dois homens e mulher e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao vistoriar o veículo foi localizado no banco traseiro e no porta malas do veículo tabletes de droga.

Em aferição do peso pela delegacia foi contabilizado o total de 43,342 kg, distribuídos em 02 pacotes e 17 tijolos de Maconha.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Jaguariúna/SP.

Fonte A Notícia