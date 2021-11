Polícia Rodoviária realiza blitz da Operação “Direção Segura em Prol da Vida” em Holambra

De acordo com informações do 1º Tenente de Polícia Militar Rodoviária Estadual – PMR, José Carlos Bispo Fernandes, a ação intitulada de: Operação Direção Segura Seletiva, teve início no dia 01 de setembro e vai até 24 de outubro, segundo o 1º Tenente Bispo, foram feitas 954 autuações de trânsito, sendo 263 relacionadas à alcoolemia, tanto constatada pelo etilômetro quanto pela recusa do condutor na realização do teste. O tenente explica que as ações estão sendo realizadas na rodovia SP 107, devido aos altos índices de acidentes. De acordo com o Oficial, só em 2020, ocorreram seis óbitos e outros mais 24 acidentes com vítimas graves. Acidentes com mortes e vítimas gravemente feridas O policial destaca que, até a presente o momento (2021), já foram registradas três ocorrência com óbitos e outros 12 acidentes com vítimas graves. Tempo de durabilidade da Operação Ao ser perguntado sobre o tempo de durabilidade da ação, Bispo afirma que, “a Operação permanecerá enquanto os condutores forem flagrados dirigindo sob influência de álcool”. Esclarece que o objetivo das ações tem como o fator primordial, a preservação de vidas. Viaturas Disponíveis De acordo com a Autoridade, a Batida Policial Repentina (Blitz), que tem como objetivo combater qualquer tipo de ilegalidade, normalmente, começa a ser realizada a partir de quinta-feira, do início da noite em diante, mas ressalta que a ação depende de disponibilidade de viaturas, caso as unidades estejam empenhadas no atendimento de ocorrências de acidentes, a Operação pode ser prejudicada. Sobre o porquê as batidas serem realizadas no início da noite, a explicação dada pelo Tenente é que, de acordo com dados, esses são os momentos mais propícios de graves acidentes, inclusive os fatais. “A maioria dos acidentes que ocorreram, principalmente a aqueles com mortes, aconteceram entre às 18h e 20h30, portanto, será esse, normalmente, o horário das Operações”, afirma. Origem da Palavra Blitz A palavra blitz é uma abreviação criada pelos ingleses, derivada da palavra alemã blitzkrieg, que em português significa relâmpago. A blitz foi um ataque relâmpago, repentino, realizado pela aviação alemã contra o Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial. Uma blitz passou a significar uma operação relâmpago, uma fiscalização repentina empreendida por um grupo de policiais ou agentes de fiscalização a fim de inspecionar e interditar estabelecimentos ou apreender pessoas, veículos ou recolher papéis, etc., suspeitos de infringir as normas e a ordem pública.