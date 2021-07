Policial Civil e Policial Municipal prendem jovem suspeito de assaltos no Comércio em Santo Antônio de Posse

Na tarde desta quarta-feira, 30, o Policial Civil Orlando, juntamente com o Policial Municipal Júnior capturaram um procurado da justiça, na Vila Esperança.

Por volta das 16 h os policiais foram ate a residência de J.C.F.J. cumprir mandado de prisão temporária e mandado de busca domiciliar, o jovem é suspeito de praticar assalto no comércio de Santo Antônio de Posse.

Porém o mesmo não estava no imóvel, e nem o objeto de busca. Dando sequencia a diligência os policiais foram informados de que J.C. poderia estar na residência de seu cunhado. Os policiais deslocaram-se até o imóvel, onde lograram êxito em localizar o jovem, o mesmo não tinha noção de que o imóvel estava cercado e tentou fugir, mas acabou desistindo.

O jovem se entregou, e em conversa com o proprietário do imóvel os policiais foram liberados para fazer a busca. Durante as buscas as autoridades localizaram a bicicleta e vestes do indiciado utilizadas em seus assaltos.

J.C. foi apresentado na delegacia, e o delegado Dr. Júlio Luís Garavello Gonçalves, ratificou a voz de prisão, encaminhando para fazer exame de corpo delito e posteriormente levado para cadeia do 2º DP de Campinas, onde permanecerá à disposição da justiça.