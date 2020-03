Polo Astronômico de Amparo suspende atividades por tempo indeterminado

O Polo Astronômico de Amparo-SP suspendeu todas as atividades realizadas com escolas e sessões públicas por tempo indeterminado. A medida foi tomada em consonância com as diretrizes e recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde.

Nota oficial

“Respeitando todas as orientações emitidas pelos órgãos oficiais de saúde e cientes de que o momento exige cuidados e prevenções, informamos que todas as nossas atividades com escolas e público em geral estão suspensas. Em breve retornaremos com a nossa programação normal”.