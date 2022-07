Polo Shopping Indaiatuba recebe exposição “Curvas na Arquitetura Brasileira”

Mostra reúne fotografias de obras do arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris

O Polo Shopping recebe mais uma atração notável para o público de Indaiatuba e região: até o dia 5 de agosto, os frequentadores do Shopping poderão visitar a exposição fotográfica “Curvas na Arquitetura Brasileira”, uma mostra itinerante que retrata os trabalhos do arquiteto brasileiro Aquiles Nícolas Kílaris. A visitação é gratuita.

A mostra reúne 40 painéis fotográficos com imagens de projetos arquitetônicos, concepções de fachadas e áreas de lazer projetados por Kílaris. As formas arredondadas, as linhas sinuosas e a integração com a natureza são características marcantes do trabalho do arquiteto e podem ser vistas em detalhes na exposição.

A coletânea, que já percorreu várias cidades e espaços culturais, retrata a essência do “Estilo Kílaris”, que imprime em seus projetos residenciais e corporativos, a estética da arquitetura das curvas – inicialmente usada em grandes obras públicas – tornando-a mais acessível para todos.

“É a primeira vez que o Polo Shopping recebe uma mostra com foco em arquitetura, por isso, acreditamos que o projeto vai chamar a atenção dos nossos frequentadores ao mostrar trabalhos de excelência nessa área, com um grande arquiteto brasileiro”, destaca Andréa Fernandes, gerente de marketing do Polo Shopping Indaiatuba.

Sobre Aquiles Nícolas Kílaris

Profissional de traços contemporâneos, Kílaris valoriza as linhas curvas e as formas orgânicas em seus projetos. Com mais de 32 anos de experiência em arquitetura, já assinou mais de 5 mil projetos ao longo de sua carreira, no Brasil e no exterior. Autor dos livros “Curvas na Arquitetura Brasileira” e “Curvas na Arquitetura Brasileira volume II”, também é bastante atuante nas redes sociais. Seu canal no Youtube acumula milhões de visualizações, com destaque para o programa Casas e Curvas na Arquitetura Brasileira, que mostra detalhes dos projetos assinados pelo arquiteto.