POMBAL E MARTIM DECIDEM O TÍTULO DA TITULAR DA COPA RURAL

Pombal ou Martim Francisco. Uma destas equipes será a campeã da principal categoria da Copa Rural 2022 em Mogi Mirim, competição promovida pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Esporte.

No domingo (5), elas se enfrentam no campo do Pombal em duelo que vale a taça da Titular. No domingo, 29 de maio, a Piteiras venceu a Aparecidinha por 3 a 1, usufruiu da vantagem do empate no placar agregado e ficou com o título da Aspirantes.

Já no duelo entre Pombal e Martim a vantagem é do time azul e branco. Na ida, no dia 22 de maio, o Pombal ganhou por 2 a 1 na casa do rival e agora pode até perder por um gol de diferença que, ainda assim, será campeão. Ao Furacão do Distrito resta ganhar por dois gols de saldo para faturar o troféu.

Além da definição do título, também serão premiados o artilheiro, a defesa menos vazada e o “Craque da Copa” na categoria Titular. Durante o cerimonial ainda haverá uma homenagem a José Carlos Villlanova, patrono da categoria e que dá nome ao troféu em disputa.

Na chamada “Era Moderna” do Rural, o Pombal possui sete títulos, tendo sido campeão em 1996/1997, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2016. Já o Martim venceu a Titular em 1995/1996, 1998/1999, 2002, 2012 e 2015. Confira abaixo a relação dos campeões entre 1991/1992 e 2020.

*OS CAMPEÕES DA “ERA MODERNA” DA TITULAR DO RURAL*

2020 APARECIDINHA/PITEIRAS

2019 APARECIDINHA

2018 APARECIDINHA

2017 APARECIDINHA

2016 POMBAL

2015 MARTIM FRANCISCO

2014 APARECIDINHA

2013 POMBAL

2012 MARTIM FRANCISCO

2011 POMBAL

2010 POMBAL

2009 POMBAL

2008 PEDREIRA

2007 APARECIDINHA

2006 POMBAL

2005 APARECIDINHA

2004 APARECIDINHA

2003 BOCAINA

2002 MARTIM FRANCISCO

2000/2001 SOBRADINHO

1999/2000 APARECIDINHA

1998/1999 MARTIM FRANCISCO

1997/1998 PEDREIRA

1996/1997 POMBAL

1995/1996 MARTIM FRANCISCO

1994/1995 PEDREIRA

1993/1994 PITEIRAS

1992/1993 ROSA BRANCA

1991/1992 MORENO