População de Jaguariúna Reclama de demora no Atendimento na UPA da Cidade

O ano novo não começa muito bem para quem precisa do atendimento do serviço público de saúde em Jaguariúna. Na manhã desta segunda-feira (3), a Redação do Jornal o Regional recebeu inúmeras fotos na qual mostravam a extensa fila no aguarde do atendimento. Porém, mais do que isso, os contribuintes reclamavam do sol quente e ainda, temiam ficar a “deriva”, caso chovesse.

Entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura que informou que buscaria informações com a Secretaria de Saúde, no intuito de informar a agilidade do atendimento.

Destacou ainda que UPA, é uma Unidade de Campanha, concentra os atendimentos de suspeita de Covid e o volume de pessoas tem aumentado.