Por mais recursos para Holambra, Fernando Capato e vice cumprem agenda em Brasília

O prefeito Fernando Capato e seu vice, Miguel Esperança, estiveram em Brasília na semana passada, entre os dias 27 e 29 de abril, para agendas de trabalho e de busca de recursos no Congresso Nacional e em Ministérios do Governo Federal.

Entre os compromissos estavam reuniões na Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e na sede da presidência da Telebras. No primeiro, acompanhado pelo superintendente paulista da entidade, Capato apresentou ao presidente da FUNASA, Coronel Giovanne Gomes da Silva, projeto executivo de ampliação da estrutura de saneamento rural da cidade. O objetivo é viabilizar investimentos para a execução das obras.

“Estamos trabalhando forte para buscar recursos que nos permitam avançar e fazer mais em diferentes áreas. Áreas que beneficiem e melhorem a vida das pessoas, como o saneamento. Saneamento, neste caso, é mais saúde e menos poluição”, destacou o prefeito. “Em tempos como este, de crise, o apoio de outras esferas de governo é essencial. E o resultado das conversas foi muito positivo”.

No FNDE, prefeito e vice discutiram com o presidente da instituição, Marcelo Ponte, a regularização de convênios firmados com Holambra – e que estão em andamento – e também a destinação de verbas para construção de uma nova creche e a aquisição de mobiliário escolar.

O encontro foi sucedido por visita à empresa de telecomunicações do governo, a Telebras, onde a ampliação de acesso à internet foi pauta central. “Há um programa novo sendo tratado e que vamos buscar, enquanto município, para levar conexão a áreas mais remotas e também a espaços públicos de Holambra. É um assunto ainda em fase preliminar, mas demos o primeiro passo”, explicou Capato. “Pretendemos fortalecer o acesso para fins educacionais e também para o turismo, que é um importante gerador de emprego e renda para a cidade”.

A agenda em Brasília contou com o auxílio do ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, partido de Capato.