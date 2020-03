Por precaução, Vida Mais decide suspender atividades

Medida visa evitar aglomeração de idosos, que fazem parte de grupo de risco do coronavírus

O Centro do Idoso Vida Mais resolveu suspender suas atividades por tempo indeterminado em Itapira. A medida se dá exclusivamente por motivo de precaução em relação ao coronavírus (Covid-19), já que a instituição atende diariamente homens e mulheres com mais de 60 anos.

O diretor-presidente do Vida Mais, Luiz Fernando Martins Schnitzer, afirma que a decisão somente reforça o carinho e o cuidado da instituição para com o público que participam das atividades diárias. A diretoria da instituição informará oportunamente a retomada das atividades.

“Não há qualquer suspeita entre os idosos que frequentam o Vida Mais. Porém, como o público idoso faz parte do grupo de risco, achamos por bem evitar que compartilhem nossos ambientes até que toda essa situação com relação ao coronavírus se resolva. É somente uma medida de cautela”, comentou.

Atualmente, o Vida Mais possui mais de 400 idosos inscritos em suas atividades, que são oferecidas gratuitamente com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e promover o envelhecimento saudável e autônomo. “É justamente pelo fato de fomentar a saúde que resolvemos tomar essa atitude, sem qualquer alarmismo, apenas mesmo como medida de precaução”, complementou.

As turmas de idosos começaram a ser comunicadas da decisão, recebendo ainda orientações importantes de como podem também se prevenir no dia-a-dia. A iniciativa, inclusive, atende recomendação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para que sejam redobrados os cuidados relacionados aos idosos e em instituições que atendem esse público. Nesta quinta-feira (12), o Ministério da Saúde informou que são 60 casos de coronavírus confirmados no Brasil.

Na quarta-feira (11), a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou o coronavírus como pandemia e também pediu que os países reforcem o comprometimento com as ações contra a doença. Com a suspensão das atividades do Vida Mais, a Noite do Flash Back que estava marcada para esta sexta-feira (13) também foi cancelada.

Quem já havia adquirido o ingresso poderá fazer o reembolso também nesta sexta-feira, das 7h00 às 17h00. “Novamente faço questão de reforçar que apenas estamos adotando essa paralisação de nosso atendimento em razão do cuidado e carinho que temos com nossos idosos. É somente uma medida de precaução e é muito importante que isso fique claro a todos”, finalizou Luiz Fernando.

Vale ressaltar que a Unicamp também decidiu suspender suas atividades entre os dias 13 e 29 de março, mantendo apenas os serviços essenciais. Na região, a cidade de Amparo é a mais próxima localidade a investigar, atualmente, um caso suspeito da doença.

O Centro do Idoso Vida Mais é um espaço de convivência situado na Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345, na Vila Penha do Rio do Peixe. O espaço atende gratuitamente homens e mulheres com idade a partir dos 60 anos. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 07h00h às 18h00 – com intervalo para almoço das 11h00 às 13h00.

Para mais informações, acesse www.vidamaisitapira.org.br ou mantenha contato pelos telefones (19) 3843-7848 ou (19) 99888-6811 (WhatsApp). As atividades podem ser acompanhadas pelos canais oficiais nas redes sociais (www.facebook.com/vidamaisitapira e www.instagram.com/vidamaisitapira).