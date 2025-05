PM age em três frentes e prende procurado, traficante e menor infrator em Mogi Mirim e Estiva Gerbi

Ações distintas da Polícia Militar reforçam combate à criminalidade na região no dia 2 de maio

A Polícia Militar realizou três ocorrências distintas na tarde e noite do dia 2 de maio nas cidades de Mogi Mirim e Estiva Gerbi, resultando em prisões e na apreensão de entorpecentes, além da contenção de um menor que conduzia um veículo de forma perigosa pelas vias urbanas.

Procurado pela Justiça é preso em Mogi Mirim

Por volta das 18h48, durante a Operação Paz e Proteção no Parque das Laranjeiras, policiais militares avistaram um homem em frente a um bar que tentou esconder o rosto ao notar a presença da viatura. Ele foi abordado e identificado como V. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas em consulta criminal constatou-se que havia um mandado de prisão em seu nome por tráfico de drogas, com pena de 6 anos e 10 meses de reclusão a cumprir. O indivíduo foi apresentado na Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso.

Traficante é capturado em Estiva Gerbi

Mais cedo, às 15h44, no Jardim Florestal, a equipe policial abordou J., que tentou fugir ao ser surpreendido com uma garrafa plástica contendo 36 microtubos de cocaína e 15 trouxinhas de crack. Mesmo com resistência à abordagem, ele foi contido, preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária. Todo o material entorpecente foi apreendido.

Adolescente é flagrado dirigindo perigosamente em Mogi Mirim

Já às 23h20, durante patrulhamento no Parque Cidade Nova, policiais flagraram um veículo fazendo manobras perigosas, colocando pedestres em risco. O condutor desobedeceu às ordens de parada e iniciou uma fuga que se estendeu por vias da cidade até o Jardim Flamboyant. Ao ser finalmente abordado, o motorista foi identificado como R., menor de idade e sem habilitação. Nada de ilícito foi encontrado, mas ele foi encaminhado à delegacia, onde foi ouvido e liberado, devendo responder por ato infracional de direção perigosa. Diversas autuações de trânsito foram aplicadas.

As ações demonstram o comprometimento da Polícia Militar com a segurança e o bem-estar da população, atuando de forma firme e eficaz em diferentes frentes de combate à criminalidade.