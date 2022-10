Por prevenção, Prefeitura de Nova Odessa promove ação de limpeza de área verde ribeirinha no São Jorge

Nova Odessa segue sem casos confirmados de febre maculosa em 2022, ainda

que um único caso suspeito continue sob análise dos órgãos de

Vigilância em Saúde, aguardando os resultados dos exames

laboratoriais. Mesmo assim, por determinação do prefeito Cláudio

José Schooder, o Leitinho, equipes da Prefeitura iniciaram nesta

quarta-feira (19/10) uma ação preventiva de limpeza na área verde do

Jardim São Jorge que margeia o Ribeirão Quilombo. A ação atende

também a solicitações dos vereadores Marcia Rebeschini e Levi Tosta.

Participam da ação, que deve levar mais alguns dias (parte do trabalho

só pode ser feito com a vegetação seca, mas choveu nesta

quarta-feira), equipes do Setor de Parques e Jardins da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, da Diretoria de Serviços Urbanos da

Secretaria de Obras e também da Defesa Civil Municipal.

Paralelamente, equipes da Defesa Civil Municipal e do Setor de Zoonoses

também vão distribuir material de orientação sobre a febre maculosa,

doença transmitida ao homem pela picada do carrapato estrela, presente

em áreas ribeirinhas como esta, onde habitam animais silvestres como a

capivara, hospedeira natural do carrapato.

Em Nova Odessa, o caso positivo mais recente da doença aconteceu em

novembro de 2021, no Jardim Santa Luiza. Havia um caso suspeito recente

no Jardim São Jorge, mas ele deu negativo para febre maculosa. O único

caso suspeito ainda “em aberto”, aguardando os resultados dos

exames, é de um homem adulto que residia no Jardim Santa Rosa e faleceu

com sintomas de febre hemorrágica.

A FEBRE MACULOSA

A febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade

variável. Também conhecida como doença do carrapato, ela pode

apresentar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas

graves, com elevada taxa de letalidade.

TRANSMISSÃO

É uma doença transmitida pelo carrapato-estrela infectado pela

bactéria Rickettsia rickettsii. Esse carrapato hematófago pode ser

encontrado em animais de grande porte (bois, cavalos etc), cães, aves

domésticas, roedores e, especialmente, na capivara, o maior de todos os

seus “reservatórios naturais”.

Para haver transmissão da doença, o carrapato infectado precisa ficar

pelo menos quatro horas fixado na pele das pessoas. Os mais jovens e de

menor tamanho são vetores mais perigosos, porque são mais difíceis de

serem vistos. Não existe transmissão da doença de uma pessoa para

outra.

SINTOMAS

A doença começa abruptamente com um conjunto de sintomas semelhantes

aos de outras infecções: febre alta, dor no corpo, dor da cabeça,

falta de apetite, sensibilidade à luz, desânimo e/ou pequenas manchas

avermelhadas que crescem e tornam-se salientes.

TRATAMENTO

Assim que surgirem os primeiros sintomas, é importante procurar uma

unidade de saúde para avaliação médica. O tratamento é feito com

antibiótico específico e deve ser iniciado no momento da suspeita. Em

determinados casos, pode ser necessária a internação da pessoa. A

falta ou demora no tratamento da febre maculosa pode agravar o caso,

podendo levar ao óbito.