Porsche Cup: Argentina marcará o primeiro contato de pilotos convidados

com o novo carro. Confira as duplas da Carrera Cup

_Termas de Río Hondo vai receber duas etapas durante essa semana com

corridas curtas e longas em solo argentino_

Depois de um mês de descanso, os pilotos da Porsche Cup Brasil voltam

às pistas com uma missão dupla em solo internacional. O Autódromo de

Termas de Río Hondo, em Santiago Del Estero, na Argentina, vai receber

a quarta etapa do campeonato Sprint (11 e 12 de agosto) e a primeira

etapa do campeonato Endurance (14 de agosto). Essa será a segunda vez

que Termas de Río Hondo recebe a Porsche, a primeira vez foi em 2017

pelo campeonato sprint.

O circuito de 4.805 metros traz um ponto com maior estresse físico e

térmico para os discos de freio que a Fremax fornece à Porsche Cup

Brasil. Com uma reta longa – 1.070 metros -, na qual os Porsche deverão

alcançar velocidades na casa dos 260 km/h, a freada para a curva 6 é a

mais severa do traçado, exigindo do piloto uma redução de sexta para

segunda marcha e contorno a cerca de 70 km/h.

As corridas longas trazem para a categoria monomarca um grid com nomes

da elite do automobilismo mundial. Também será a primeira vez que os

convidados terão contato com o novo Porsche 911 GT3 Cup da geração

992. Até o momento, 24 duplas estão confirmadas na categoria

principal.

Entre os nomes confirmados estão alguns conhecidos do público

argentino, como é o caso de Rubens Barrichello (dupla de Franco

Giaffone) e Ricardo Zonta (dupla de Werner Neugebauer), que já atuaram

no automobilismo argentino e também têm passagem pela Fórmula 1.

Outro com passagem pela categoria mais reconhecida do automobilismo

mundial é Nelson Piquet Jr (Rodrigo Mello), que também tem em seu

currículo o título da Fórmula E.

Entre as demais duplas, chamam atenção nomes da Stock Car Pro Series.

Ao todo são 16 pilotos convidados com passagem pela categoria

brasileira (incluindo quatro campeões em um total de sete títulos) e

12 pilotos que disputam a temporada de 2022. Além dos pilotos da Stock,

completam o grid pilotos da Copa Truck (Danilo Dirani em dupla com Renan

Pizii) e até o campeão brasileiro de Rally Cross Country Adroaldo

Weisheimer (em dupla com Enzo Elias).

O sistema de disputa do campeonato Endurance mudou da temporada passada

para essa. Agora as corridas serão divididas em dois segmentos. Na

Argentina a etapa terá duração de 300 quilômetros ou 2h45, para isso

o primeiro segmento terá duração de 32 das 63 voltas previstas com

três pit stops obrigatórios para troca de pilotos com tempo mínimo de

seis minutos. Diferente do ano passado, toda parada obrigatória deverá

ter troca de piloto e o mínimo de voltas que um piloto deve guiar

durante a prova é de 32 voltas. Na prova de longa duração, as duas

categorias principais – Carrera Cup e Sprint Challenge – correm no mesmo

grid.

As atividades de pista em Río Hondo começam já na quarta-feira (10),

com os treinos opcionais voltados para pilotos titulares e convidados.

Ao todo serão três sessões para cada categoria (992 e 991.2), com

duração de 45 minutos cada. A quinta (11) e a sexta-feira (12) são

dedicadas ao cronograma da etapa Sprint. Na quinta, está prevista uma

sessão de treino livre na parte da manhã, com classificação no

início da tarde e a primeira prova da etapa terá largada às 16h15. A

sexta-feira encerra a quarta etapa com a largada às 13h30.

No sábado (13) e no domingo (14) todas as atenções se voltam ao grid

estelar da Porsche Carrera Brasil na primeira etapa Endurance da

temporada. O primeiro dia de atividades prevê apenas uma sessão de

treinos livres na parte da tarde. No domingo (14) pela manhã acontece a

classificação para a corrida que terá largada às 13 horas.

A amplitude térmica na região do autódromo de Termas de Río Hondo

será um desafio para os pilotos: na quarta-feira (10), primeiro dia de

atividades, a variação prevista é de 6ºC a 22ºC, assim como na

quinta-feira (11), e também ensolarada. As nuvens aparecem a partir da

sexta-feira (12), com baixa probabilidade de chuva e temperaturas

variando entre 9 e 26 graus.

No sábado (13) a mínima prevista é de 11ºC com máxima de 28ºC, com

pouca variação no domingo (14) – de 13 a 29 graus, com sol entre

nuvens. As informações meteorológicas são do site wheather.com.

Os canais SporTV irão transmitir todas as provas da categoria ao vivo

(quinta às 16h20 e sexta às 13h25, ambas no SporTV3; e no domingo à

13 horas no SporTV2), assim como o perfil oficial da Porsche Cup no

YouTube e demais plataformas digitais.

Acompanhando a evolução dos carros, os discos Fremax também trazem

evolução nas galerias de ventilação que aliadas ao alto desempenho

da liga Carbon+ para competição, garante uma excelente dissipação de

calor e resistência mecânica, suportando assim todas as solicitações

das frenagens de alta energia que a categoria exige.

A FREMAX é a fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup

desde 2008 e trabalha em conjunto com a categoria para assegurar o

melhor desempenho, segurança, eficiência, confiabilidade, tecnologia e

durabilidade iguais a todos os carros do grid.

Fala, piloto!

“Termas é um circuito longo, que impressiona pela largura da pista, o

que possibilita mais de uma linha de traçado. A freada mais forte é ao

final da reta oposta, onde chegamos a mais de 260 km/h em sexta marcha e

reduzimos para segunda, na curva mais lenta do circuito. Há três ou

quatro pontos onde freamos atacando a curva, o chamado _trail braking_,

quando freamos já no contorno, já que são curvas longas, o que exige

bastante tanto dos freios como dos pneus. O asfalto é bem liso, há

poucas e proeminentes ondulações, mas de forma geral é muito bom, com

baixa degradação de pneus”.

(Werner Neugebauer, piloto Carrera Cup, #8)

A pista de Termas de Río Hondo na ótica da FREMAX

“A 4° etapa da Porsche Cup chega em um dos autódromos mais velozes da

temporada. Termas do Rìo Hondo, com 4.805m, tem uma das maiores retas

da competição com aproximadamente 1.070 metros, fazendo com que os

carros cheguem ao limite tanto em velocidade final, alcançando em torno

de 260 km/h, quanto em desaceleração e frenagem reduzindo de 6º

marcha para 2º ao final da reta, requisitando assim uma maior

eficiência dos freios, performance e recuperação térmica”.

(Ronaldo Chremonezi, gerente de Engenharia de Produto FREMAX)

Porsche Carrera Cup Brasil – Termas de Río Hondo

4ª etapa Sprint e 1ª etapa Endurance

SANTIAGO DEL ESTERO (ARGENTINA)

Autódromo de Termas de Río Hondo

Extensão: 4.805 metros

Sentido: horário

Curvas: 12 curvas (sete à esquerda e cinco à direita)

Características técnicas (nível 1 a 5 do menor para o maior)

Abrasividade do asfalto: 2

Força lateral: 3

Nível de exigência dos freios: 3

Pneu mais exigido: traseiro esquerdo

Inauguração: 2008

Previsão climática: Mínima de 6ºC e máxima de 29ºC durante a

semana de atividades, alternando dias ensolarados e encobertos. Baixa

probabilidade de chuva.

PROGRAMAÇÃO DAS ETAPAS:

Quarta-feira, dia 10

9h55 – 10h40 – Treino opcional 1 / CARRERA CUP 992

13h30 – 14h15 – Treino opcional 2 / CARRERA CUP 992

15h20 – 16h05 – Treino opcional 3 / CARRERA CUP 992

16h15 – 17h – Treino opcional 3 / SPRINT CHALLENGE 991.2

Quinta-feira, dia 11 (Etapa Sprint)

9h30 – 10h30 – Treino livre 1 / CARRERA CUP 992

10h40 – 11h40 – Treino livre 1 / SPRINT CHALLENGE 991.2

13h30 – 13h45 – Classificação / CARRERA CUP 992

13h53 – 14h03 – Classificação TOP 10 / CARRERA CUP 992

14h08 – 14h23 – Classificação / SPRINT CHALLENGE 991.2

14h31 – 14h41 – Classificação TOP 10 / SPRINT CHALLENGE 991.2

16h15 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) / CARRERA CUP 992

17h20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) / SPRINT CHALLENGE 991.2

Sexta-feira, dia 12 (Etapa Sprint)

13h30 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta) / CARRERA CUP 992

14h30 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta / SPRINT CHALLENGE 991.2

Sábado, dia 13 (Etapa Endurance)

15h30 – 16h30 – Treino Livre 1 / CARREIRA CUP 992

16H40 – 17H40 – Treino Livre 1 / SPRINT CHALLENGE 991.2

Domingo, dia 14 (Etapa Endurance)

9h – 9h10 – Classificação Grupo A / CARRERA CUP 992

9h25 – 9h35 – Classificação Grupo B / CARRERA CUP 992

9h50 – 10h – Classificação Grupo A / SPRINT CHALLENGE 991.2

10h15 – 10h25 – Classificação Grupo B / SPRINT CHALLENGE 991.2

13h05 – Corrida (300km ou 2h45 minutos) (CARRERA + SPRINT CHALLENGE)

Duplas Carrera Cup (Titular/Convidado)

Alceu Feldmann/Guilherme Salas

Franco Giaffone/Rubens Barrichello

Sylvio de Barros/Ricardo Maurício

Miguel Paludo/Dennis Dirani

Werner Neugebauer/Ricardo Zonta

Edu Guedes/Carlos Ambrósio

Renan Pizii/Danilo Dirani

Leonardo Sanchez/Átila Abreu

Paulo Sousa/Galid Osman

Christian Hahn/Diego Nunes

Rodrigo Mello/Nelson Piquet Jr.

Bruno Campos/Giuliano Losacco

Gustavo Farah/Sebastian Moreno

Lucas Salles/Rafael Suzuki

Enzo Elias/Adroaldo Weisheimer

Francisco Horta/William Freire

Rouman Ziemkiewicz/Gabriel Casagrande

Eduardo Menossi/Pedro Boesel

Nelson Monteiro/Alan Hellmeister

Georgios Frangulis/Cesar Ramos

Marcelo Hahn/Allam Khodair

João Barbosa/João Gonçalves

Lineu Pires/Beto Gresse

Nicolas Costa/Jeff Giassi

Sobre a FREMAX:

Com atuação global e sedes no Brasil, Holanda e Argentina, e um

portfólio de mais de 2.500 referências que atendem a mais de 100.000

aplicações, a FREMAX é reconhecida pela produção e

comercialização de discos e tambores de freio e cubos de roda.

Sua estrutura de produção flexível e eficiente conta com as

certificações internacionais necessárias para atender com precisão e

rapidez, as demandas de clientes do mercado de equipamento original e

reposição. Mundialmente reconhecida, a qualidade de seus produtos é

aprovada como premium em função da tecnologia, segurança,

durabilidade, performance e acabamento em todos os detalhes.

Todos estes atributos fazem da FREMAX a fornecedora oficial, e a escolha

segura para garantir a segurança, das principais categorias de

automobilismo sul-americano e é a fornecedora oficial da Porsche Cup

desde 2008.

Além da Porsche Cup, A FREMAX também é a fornecedora oficial de

discos de freio da Stock Car, Sprint Race e Old Stock.