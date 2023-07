Portal AE Fornecedores: seja um parceiro de negócios da Águas de Holambra

Além de outras facilidades, canal permite que empresas que ainda não fazem parte do portfólio do Grupo Aegea possam realizar pré-cadastro

Quer ser um dos fornecedores do maior grupo privado do setor de saneamento do país? A Aegea Saneamento, da qual a Águas de Holambra faz parte, acaba de lançar uma plataforma com o objetivo de centralizar e facilitar a busca por oportunidades de negócios, além de permitir consultas de pagamentos e previsões, entre outras funcionalidades. O Portal AE Fornecedores é uma ferramenta muito fácil de ser utilizada e traz mais praticidade nas relações com parceiros. Para conhecer e navegar no novo portal, clique aqui.

No Portal, os fornecedores poderão consultar pagamentos previstos e realizados de notas fiscais, conhecer as necessidades da companhia em relação a aquisição de materiais, produtos e serviços – que serão atualizadas semanalmente, e conferir os prazos e andamento de novas contratações. Por meio do canal, empresas que ainda não fazem parte do portfólio de parceiros estratégicos do Grupo Aegea também poderão realizar seu pré-cadastro e apresentar sua empresa, área de atuação e principais produtos/serviços prestados, além de entender melhor sobre os processos da companhia, propósito e missão.

De acordo com o supervisor administrativo da Águas de Holambra, Anderson Alves da Costa, “O Portal AE Fornecedores foi estruturado para uma navegação ágil e de qualidade para os usuários, trazendo uma visão mais objetiva das informações sobre os diversos processos de serviços demandados da empresa”.

SAIBA MAIS

A Águas de Holambra é conhecida como a concessionária responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de em Holambra desde 2016. O que pouca gente sabe é que a Águas de Holambra faz parte da Aegea Saneamento, o maior grupo privado do setor no país: atua em 489 cidades, de 13 estados brasileiros, e atende mais de 30 milhões de pessoas. Mais do que impressionar, os números são um retrato de uma companhia que é dedicada a levar saúde e dignidade para milhares de pessoas por meio do saneamento básico. Seja você também um fornecedor da Águas de Holambra e da Aegea: acesse https://aegea.com.br/fornecedores/.