Porte Irregular de Arma de Fogo de Uso Restrito e Ameaça: Indivíduo é Preso em Mogi Guaçu

Da Redação

Na madrugada do dia 24 de fevereiro, uma ocorrência de porte irregular de arma de fogo de uso restrito e ameaça chamou a atenção das autoridades em Mogi Guaçu. A ação foi desencadeada pela equipe policial em patrulhamento preventivo e ostensivo pela Avenida Emília Marchi Martini.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um indivíduo que, ao notar a presença policial, se aproximou da equipe relatando que havia sido ameaçado de morte por outro indivíduo em um veículo de cor preta, o qual teria apontado uma pistola. Em resposta imediata, foi iniciado um patrulhamento na região.

O veículo descrito como um I/Hyundai Veloster, de cor preta, foi avistado na Avenida Suécia, saindo em alta velocidade e adentrando na Rua Antônio Luiz Filho. Diante da suspeita, os policiais decidiram abordar o veículo. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, identificado como J.

Entretanto, durante a busca veicular, uma pistola calibre 9 mm municiada e carregada, contendo 15 munições intactas, foi encontrada. O suspeito, identificado como J., alegou ser CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), porém, não apresentou documentos que comprovassem essa condição. Ele negou as acusações de ameaça, mas também não apresentou documentação que comprovasse sua versão.

Além da arma de fogo, foi constatado que o veículo estava com o licenciamento vencido, sendo recolhido ao pátio. J. também se recusou a realizar o teste de etilômetro, sendo autuado pelas infrações correspondentes.

Após contato com a vítima, esta reconheceu J. como o autor das ameaças. Com o apoio de equipes adicionais, foram realizadas buscas na residência de J., onde foram encontradas diversas munições de calibres 380 e 9 mm, tanto intactas quanto deflagradas, totalizando 47 munições de calibre 380 intactas, 1 deflagrada, e 3 de calibre 9 mm deflagradas. No entanto, os documentos que J. afirmou estar em sua casa não foram apresentados.

Diante dos fatos, J. foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi informado de seus direitos constitucionais e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. O delegado elaborou o Boletim de Ocorrência, apreendendo a arma, as munições e os carregadores, permanecendo o autor à disposição da justiça.