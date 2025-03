POSSE NO RITMO DA FOLIA REÚNE 7.600 FOLIÕES EM QUATRO DIAS DE FESTA

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse celebra o sucesso do Carnaval 2025 – “Posse no Ritmo da Folia” – que aconteceu entre os dias 1 e 4 de março, reunindo aproximadamente 7.600 foliões ao longo de três noites de festa e duas matinês. O evento se consolidou promovendo cultura, lazer e diversão para toda a família.

A programação contou com apresentações da banda Mika Loka, que animou os foliões com um repertório repleto de clássicos carnavalescos, incluindo marchinhas e sucessos do axé. No domingo (3), além do baile noturno, o tradicional desfile de blocos percorreu as ruas da cidade, com a participação especial da Orquestra de Santo Antônio de Posse, que fez a abertura oficial do cortejo. Os blocos “Tadalafilo” e “Pé Vermeio” foram os campeões do desfile. Os blocos “bumba possense “e “Os Jus: de Perucas e chinelo”, também abrilhantaram o evento resgatando a tradição.

As matinês, realizadas no domingo (3) e na terça-feira (5), garantiram a diversão das crianças, proporcionando um ambiente seguro e animado para as famílias. Além da apresentação musical com a Banda Mika Loka e a Orquestra Municipal, a programação incluiu um concurso de fantasia infantil, com votação popular e premiação para os vencedores. Na segunda (4), a Escola Samba Sim encantou os quatro cantos da praça da Matriz.

A supervisora de Gestão e responsável pelo Departamento de Cultura, Mônica Calixto, destacou o empenho da administração municipal em oferecer um evento bem estruturado e acessível a toda a população. “Nossa equipe trabalhou com dedicação para garantir um Carnaval seguro e organizado, promovendo uma experiência inesquecível para moradores e visitantes. O retorno positivo da comunidade demonstra o sucesso da iniciativa”, afirmou.

Além da programação musical e dos desfiles, o evento contou com a participação dos comerciantes da Feira da Lua, que ofereceram uma variedade de opções gastronômicas e produtos típicos, movimentando a economia local e fortalecendo os empreendedores do município.