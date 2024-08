Posse se destaca com 1º lugar na área da saúde e 4º em assistência social regional

Santo Antônio de Posse foi o município com o quarto melhor resultado apresentado, entre as 44 cidades que integram as Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) Campinas, no acompanhamento das famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. A Posse alcançou 92,22% de cobertura dos beneficiários. Ao todo, segundo dados divulgados recentemente, 2.324 beneficiários do programa são acompanhados no município.

Esse monitoramento é feito pelo município, sob a coordenação das secretarias municipais de Desenvolvimento Social e de Saúde, para constatar os compromissos assumidos pelas famílias nas áreas da saúde e educação a fim de promover e garantir o acesso a direitos sociais básicos.

Outro resultado importante obtido pelo município envolve as ações na Atenção Básica em Saúde. De acordo com o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab), Santo Antônio de Posse obteve o primeiro lugar junto ao programa “Previne Brasil”, do governo federal, entre os municípios da Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS 15) da qual integram os Departamentos Regionais de Saúde (DRS) Campinas e São João da Boa Vista. Os dados correspondem ao terceiro quadrimestre de 2023.

Questões como o cumprimento do calendário de vacinação infantil, situação nutricional, pré-natal das gestantes e proporção de gestantes com atendimento odontológico são alguns dos indicadores analisados.

“Esses resultados demonstram os avanços conquistados com investimento na área da saúde. Isso é motivo de muito orgulho para todos nós de Santo Antônio de Posse porque deixa explícito a qualidade do trabalho desenvolvido pelos nossos profissionais do Programa Saúde da Família, o PSF, para fortalecer a atenção primária que é aquele cuidado preventivo da saúde feito, por exemplo, com as gestantes. Isso é uma vitória do trabalho conjunto realizado pela Ana, secretária de Desenvolvimento Social e minha esposa, e da Ana Brandão, vice-prefeita, que trabalham prioritariamente cuidando das famílias que mais precisam. É a nossa administração cuidando das pessoas mantendo o compromisso de continuar fazendo o melhor pra nossa cidade”, enfatizou o prefeito João Leandro Lolli.