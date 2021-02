Posto do INSS de Jaguariúna adota agendamento por telefone para atendimento à população

O Posto de Atendimento do INSS da Prefeitura de Jaguariúna está trabalhando com agendamento de dia e horário para atendimento à população. A medida é necessária devido ao aumento da demanda registrada no posto neste ano.

O agendamento deve ser feito pelo telefone (19) 3867-4220, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e visa ter um maior controle sobre o fluxo de pessoas no local para evitar aglomerações.

Os agendamentos também podem ser feitos pelos canais digitais da Previdência Social. Acesse o Meu INSS (gov.br/meuinss ou aplicativo para celular) ou ligue 135.

O Posto do INSS está localizado na Rua Joaquim Bueno, 1.337. Devido à pandemia de coronavírus, o uso de máscara no local é obrigatório.