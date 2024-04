Lucas Sia anuncia inauguração da ala pediátrica 24 horas em Artur Nogueira

O prefeito Lucas Sia anunciou, no último domingo (28), a inauguração da ala pediátrica 24 horas. O setor, anexo ao Hospital Municipal, funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, e atenderá milhares de crianças com uma gama completa de serviços.

A ala será inaugurada nesta quarta-feira (1º), às 9h. De acordo com Sia, o “Berço da Saúde” será um reforço expressivo para o atendimento pediátrico do município, oferecendo um atendimento ainda melhor aos pequenos nogueirenses.

ATENDIMENTO COMPLETO E HUMANIZADO

A secretária da pasta, Angela Pulz Delgado, conta que médicos, enfermeiras, técnicas de enfermagem e profissionais especializados estarão disponíveis 24 horas para garantir atendimento de qualidade.

Além disso, o espaço contará com triagem, ambulatório, sala para realização de exames e um ambiente projetado especialmente para proporcionar acolhimento e conforto ao público de 0 a 12 anos.

O “Berço da Saúde” surge como resposta às demandas da população. Sia enfatiza a importância do investimento e destaca que Artur Nogueira é um dos poucos municípios da região que possuem um programa como esse.

“Estamos zelando pela saúde desde as primeiras horas de vida. As mamães e papais nogueirenses têm a certeza de que a vida de seus filhos será repleta de qualidade”, conlui o chefe do Poder Executivo Municipal.

DESDE AS PRIMEIRAS HORAS DE VIDA

É importante lembrar que em 2021, a Prefeitura inaugurou a Maternidade Municipal que, desde então, tem realizado o sonho de milhares de famílias. A estrutura oferece todo o suporte para o acompanhamento de gestantes, mães e recém-nascidos.

A maternidade também está alocada no Hospital Municipal e possui capacidade de realizar até 5 partos por dia.