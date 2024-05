CAMINHADA PROMOVE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE MENTAL MATERNA

O movimento “Onda Furta-Cor de Holambra” irá realizar no próximo sábado, 18 de maio, às 16h, uma caminhada com o objetivo de conscientizar a população sobre a saúde mental materna. A iniciativa é gratuita e aberta para a toda a população, com concentração na Praça do Moinho. O ponto final será na Alameda Maurício de Nassau, na área dos guarda-chuvas, onde serão realizadas diversas atividades como danças e rodas de conversa. Participe!