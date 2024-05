Clássicos em Cena mistura chorinho e música de concerto no dia 22 de maio em Itapira

Imagem: Divulgação

Apresentação do grupo Ensemble Choro Erudito é gratuita

Pensando a música como uma linguagem universal, o Ensemble Choro

Erudito é a atração do mês de maio do projeto Clássicos em Cena em

Itapira. O concerto gratuito, com comentários do Maestro Parcival

Módolo, é no dia 22 (4ªf), às 19h, no anfiteatro do Grupo Penha. O

espaço fica na Rua Comendador Funabashi Tokuji, 278, no Jardim Ivete,

em Itapira/SP.

Formado pelo vibrafonista Ricardo Valverde, pela violinista Vanille

Goovaerts e pelo contrabaixista Marcos Paiva, o Ensemble Choro Erudito

se inspirou no ritmo do choro e na música erudita plantada nos quintais

brasileiros.

O repertório traduz a diversidade brasileira com a expressão

artística da música instrumental, criando diálogos entre Villa-Lobos,

Altamiro Carrilho, Lô Borges, Pixinguinha, Caetano Veloso, entre outros

compositores.

A união entre esses universos musicais aparentemente distantes como o

choro e a música de concerto se dá através de uma combinação única

do vibrafone, violino e contrabaixo acústico, garantindo um espetáculo

emocionante e cheio de descobertas para o público. O Maestro Parcival

Módolo acompanha a apresentação, trazendo curiosidades, histórias e

informações que ajudam o público a apreciar ainda mais a noite

musical.

Professor e regente com carreira internacional, Módolo tem mestrado em

música dos séculos XVII e XVIII na Alemanha e doutorado pela

University of Southern California, em Los Angeles. Foi Maestro Titular e

Diretor Artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e atualmente é coordenador

geral da Divisão de Arte e Cultura do Instituto Presbiteriano Mackenzie

em São Paulo, além de atuar regularmente como regente convidado em

várias orquestras brasileiras e no exterior.

O projeto Clássicos em Cena nasceu no ano 2000 e já passou por mais de

15 cidades. A iniciativa foi idealizada pelo Maestro Parcival Módolo em

colaboração com o produtor cultural Antoine Kolokathis, fundador da

Direção Cultura, e tem como ponto central a propagação de música

clássica e instrumental de maneira gratuita e acessível ao público em

geral.

Em Itapira, o projeto foi retomado em 2022 com patrocínio do Grupo

Penha, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A temporada 2024

começou em março, com a guitarra portuguesa de Ricardo Araújo,

seguida da apresentação do Trio Lis, no mês de abril. O concerto de

junho também já está marcado: é no dia 26, com o Cello Ensemble como

grupo convidado. Todos os eventos são gratuitos, sem necessidade de

retirada de ingressos.

Grupo Penha

Reconhecido como uma referência na indústria, o Grupo Penha é um dos

principais produtores de embalagens de papelão ondulado no Brasil, com

10 unidades distribuídas em quatro estados: São Paulo, Paraná, Minas

Gerais e Bahia.

Com 63 anos de expertise, seus 2,2 mil colaboradores se dedicam

diariamente a desenvolver soluções de embalagens únicas e

sustentáveis que incorporam os mais avançados e personalizados

serviços disponíveis no mercado, cultivando parcerias sólidas que

transcendem a simples entrega de produtos.

Direção Cultura

O projeto “Clássicos em Cena” é uma realização da Direção Cultura,

que em 2024 completa 25 anos de atuação em consultoria e

desenvolvimento de projetos culturais, sociais e esportivos em parceria

com empresas, artistas, ONGs e órgãos públicos. Sediada em Campinas,

tem a missão de orientar empresas e proponentes no melhor uso das

diferentes leis de incentivo, promovendo o desenvolvimento social

através do acesso à arte e cultura. Desde 2010, conta com atendimento

também na capital paulista, através da Kalihtéa Produções.

Serviço:

Ministério da Cultura e Grupo Penha apresentam:

Clássicos em Cena em Itapira

Convidado: Ensemble Choro Erudito

Data: 22 de maio de 2024 (4ªf)

Horário: 19h

Entrada Franca

Local: Anfiteatro da Penha – Rua Comendador Funabashi Tokuji, 278, no

Jardim Ivete, em Itapira/SP

Mais informações: www.classicosemcena.com.br