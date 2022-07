POSTO DO SAAE NA ZONA LESTE REALIZA 143 ATENDIMENTOS NO PRIMEIRO MÊS

O Posto de Atendimento do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) instalado na Zona Leste de Mogi Mirim atendeu 143 consumidores em seu primeiro mês de operação. A unidade faz parte do projeto de descentralização dos serviços públicos proposta pelo Governo Municipal.

Inaugurado em 13 de junho, o posto conta com dois atendentes e visa facilitar o acesso da população aos serviços que só podem ser solicitados presencialmente, sem que haja deslocamento até a sede da autarquia, na região central. Atualmente, o Saae é responsável por mais de oito mil ligações na região leste do município.

Dentre os serviços disponíveis, os consumidores podem realizar agrupamento de contas, transferência de titularidade ou usuário, pedidos de ligação de água ou esgoto, Certidão Negativa de Débitos do imóvel, mudança de cavalete, revisão de faturas, entre outros.

A unidade está instalada dentro do supermercado Imperial, na Rua Arthur Juliani, 623, no Jardim do Lago. O horário de atendimento é das 9h às 12h e das 13h às 16h. Não é necessário agendamento.